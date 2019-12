Afyonkarahisar’ın en köklü gazetesi Türkeli’nin kuruluşunun 69. yılında vefa gecesi düzenlendi. Duygu dolu anların yaşandığı gecede gazetenin yeni sahibi Önder Artuk’un 32 yıl boyunca gazeteyi gazetecilik ilkesinden biran olsun sapmadan bu günlere taşıyan Hacı Hakkı Özsoy’a göstermiş olduğu “vefa” duygusu takdirle karşılandı.

Türkeli Gazetesi 69. Yılı ve Vefa Gecesi’ne Vali Mustafa Tutulmaz, eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Belediye Başkan Vekili Murat Öner, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hüsnü Serteser, Devlet Demir Yolları (TCDD) 7. Bölge Müdürü Adem Sivri, Afyonkarahisar Basın Yayın Birliği Başkanı Sezer Küçükkurt, Ege Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mehmet Abdioğulları, Mega Birlik Temsilcisi Mehmet Emin Güzbey, çok sayıda daire müdürü, sivil toplum örgütü temsilcileri, ulusal ve yerel basın yayın kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Davetlileri Türkeli Gazetesi eski sahibi Hacı Hakkı Özsoy ile yeni imtiyaz sahibi Önder Artuk kapıda karşıladı. Programda ilk olarak Hacı Hakkı Özsoy’a sürpriz olarak hazırlanan hayatının anlatıldığı belgesel film izlendi.



“Türkeli Gazetesi bayrağını ileri seviyelere taşıyacağız”

Konuşmasında geceye katılan herkese minnet duyduğunu ifade eden Türkeli Gazetesi İmtiyaz Sahibi Önder Artuk, “Yedi sektörde faaliyet gösteren işletmelerin yönetim kurulu başkanıyım. Asıl mesleğim olan öğretmenlik nedeniyle yazmaya ayrı bir ilgim var. Uzun zamandır medya sektörü ile ilgili aklımda fikirler vardı. Türkeli Gazetesi bayrağını devir alma süreci başladığında ne kadar zor bir görevi üstendiğimi fark ettim. Bu sorumluluk bilinci ile yolumuza devam edeceğiz. Hakkı Özsoy’a 32 yıllık gazetemize verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ederim. Devir aldığımız Türkeli bayrağını en iyi şekilde taşımaya devam edeceğiz” dedi.



“Türkeli Gazetesi milli ve manevi değerlere önem vermiştir”

İsmine düzenlenen cefa gecesinde duygularını dile getiren Hacı Hakkı Özsoy ise, Türkeli Gazetesi'nin her zaman milli ve manevi değerlere büyük önem verdiğini, yayın çizgisini hiçbir zaman bozmadığını ifade ederek, Türkiye’nin ihracatta büyük hamleler yaptığını, artık eski Türkiye’nin olmadığını sözlerine ekledi. Özsoy, “Türkeli Gazetesi'nin güvenilirliği ortada. Hiçbir zaman kişisel çıkarlarımız adına gazetemizi kullanmadık. Hedefimiz ve tek amacımız devletin ve milletin hizmetinde her zaman manevi ve milli değerlerimize bağlı olarak hizmet etmekti. Bundan sonra da aynı çizgide gideceğinden hiç şüphem yoktur. Başarılı eğitimci ve iş adamı Önder Artuk bayrağı bizden devir aldıktan sonra kısa zamanda başarılı işlere imza attı ve atmaya devam edecektir. Sonuna kadar inancımız ve güvenimiz tamdır. Gelecek nesillerimizin daha gelişmiş bir Türkiye’de yaşaması için hep birlikte çok çalışmalıyız. Artık ülkemiz çok gelişti, milyarlarca dolar ihracat yapıyoruz. Ülke olarak daha da ilerlememiz için gençlerimize büyük sorumluluklar düşüyor. Gençlerimiz çok çalışmalı ve çok okumalılar. Bu geceyi düzenleyen başta Önder Artuk ve ekibine geceye katılan tüm katılımcılara teşekkür ederim” dedi.

Gecede konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, “Bir yanda Türkeli Gazetemizin kuruluş yıl dönümü, diğer tarafta da bir vefa gecesi” diyerek şu ifadelere yer verdi:

“Cemiyet adamı olmak mesuliyet taşımak, doğduğu topraklara karşı bu mesuliyeti ifa etmek elbette bir tercih meselesi. Hele hele yayıncılık başta olmak üzere, gazetecilik başta olmak üzere toplumsal, kültürel pek çok sahada hem merakıyla hem de memleketine tutkusuyla bu vazifesini büyük bir sorumluluk duygusunda ifa etmiş bir büyüğümüzü burada bu şehrin insanları olarak bizler de bu vefa gecesinde sözlerin kifayet etmediği bir hal var. Özellikle bu ülkenin birliği, beraberliği, varlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin asli değerleri bunlara kayıtsız ve şartsız bağlılığıyla her daim bizimde idrak tazelememize vesile olmuştur. Dünyanın her yerinde gazetecilik gibi bir meslek sınırlarının çok hassas çizgilerle çizildiği bir kifayet alanı. Hele hele mesele siyasi mücadeleye geldiğinde ise ister istemez basın camiasının da bu sınırları koruması çok kolay değil. 69 yıllık bir geleneği hafızasıyla beraber bugün bu sorumluluk bayrağını kendisinden sonra taşımak isteyen, gönüllü olan şehrimizin güzel teşebbüslerine devrediyor. Ben Önder Bey başta olmak üzere onlara da bu sorumluluk bayrağına hem talip olmak hem taşımak noktasındaki tercihleri dolayısıyla kutlamak istiyorum. Toplumlarım hafızası önemli, bu hafızayı yarınlara taşımak adına iki ayağı havada bir değişim değil ama bu temel değerlere bir ayağımızı basarak, diğer ayağımızı da daha güzelini, daha iyisini aramamıza umarım bu faaliyetlere vesile olur. Bir fedakarlık alanı biraz evvel buradaki sine vizyonda da kendisiyle beraber ben Özsoy Ailesine de minnet duygularımı ifade etmek isterim.”



“Bu gece vefalı insanların var olduğunu gösterdi”

Programda son olarak konuşma yapan eski Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, vefalı insanların var olduğunun gösterilmesi açısından bu gecenin çok önemli olduğunu kaydetti. Eroğlu, “Bugün gerçekten güzel bir gün. Türkeli Gazetesi ben lisedeyken çok iyi hatırlıyorum Afyonkarahisar için bir marka idi, bir markadır, ciddi bir gazetedir. Gerçekten muteber bir gazete olarak adı daima anılmıştır. Bunu Hacı Hakkı Ağabeyim devraldı. Burada iki önemli husus var. Birisi; gerçekten bir mahalli gazetenin 69. yılını kutluyoruz. Bu hakikaten çok önemli. Türkiye’de bazı kurumlar çok kısa sürede yeşeriyor, sonra solup gidiyor. Ama ben pek çok ülkeyi gezdim, 200 yıl, 300 yıl babadan toruna 45 kuşak. Hatta onlar şu yıldan beri diye övünürler. Bunu yazarlardı. Ama Türkiye’de aile şirketleri olsun, diğer şirketler olsun kurumlaşamadığı için yanıp sönüyor. Ama Türkeli için bu istisna gerçekten. O bakımdan şuana kadar Türkeli Gazetesi'ni kuranlara, yaşatanlara devraldıktan sonra bayrağı bu günlere kadar getirerek yeni sahiplerine, Önder Bey'e devreden Hacı Hakkı ağabeyimize gönülden şükranlarımı sunuyorum. İkinci bir husus da vefa çoğu kez unutuluyor artık. Bazı kelimeleri unutuyoruz, bunlardan birisi de vefa kelimesi. İstanbul’da bir semtin adı olarak kaldı. Özellikle bugün burada aynı zamanda Hacı Hakkı ağabeyimize bir vefa gecesi düzenlenmesi de gerçekten vefalı insanların var olduğunu göstermesi açısından çok önemli gece. Ben bu geceyi tertip edenlere, katılanlara gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

