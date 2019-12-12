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Afyonkarahisar’da feci kaza: 4 ölü

İHA

Afyonkarahisar'da bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar’da feci kaza: 4 ölü

Afyonkarahisar’da bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde AfyonkarahisarAnkara karayolunda meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, Emirdağ ilçesi Gömü kasabasında bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybederken araç ise hurdaya döndü. Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR

12 Aralık 2019 Perşembe

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