Sandıklıspor’da kötü gidiş devam ediyor, teknik direktör istifa etti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. grupta yer alan Sandıklıspor, kendi sahasında galibiyete hasret kaldı.

İkinci yarıda kendi sahasında oynadığı iki maçta da yenilen Sandıklıspor, geçen hafta Salihli Belediye Spor’a yenilmişti. Dün kendi sahasında oynadığı Gönenspor maçında da sahadan 42 mağlup ayrılan Sandıklıspor'un teknik direktörü Hakan Koçer, maçın ardından görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

AFYONKARAHİSAR 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:19

YATSI 19:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.