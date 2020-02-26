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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Afyon Eğitim Vakfı’ndan Karahisar Medya’ya ziyaret

İHA

Afyon Eğitim Vakfı (AEV) Genel Sekreteri Murat Diker, Karahisar Medya Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yeşilay'ı ziyaret ederek plaket takdim etti.

Afyon Eğitim Vakfı’ndan Karahisar Medya’ya ziyaret

Afyon Eğitim Vakfı (AEV) Genel Sekreteri Murat Diker, Karahisar Medya Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yeşilay’ı ziyaret ederek plaket takdim etti.
Afyon Eğitim Vakfı Genel Sekreteri Murat Diker, vakfa vermiş olduğu desteklerden dolayı Karahisar Medya Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yeşilay’ı ziyaret etti. Karşılıklı görüş alış verişinde bulunulan ziyarette konuşan AEV Genel Sekreteri Murat Diker, maddi durumu yetersiz ailelerin başarılı çocuklarına destek olmak için çalıştıklarını söyledi. 546 öğrenciye burs verdiklerinin altını çizen Diker şöyle devam etti:
“Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı veya Afyonkarahisar doğumlu öğrenim gören ancak maddi imkanlardan yoksun gençlerimizin daha üst seviyede eğitim yapabilmelerini sağlamak, sosyal sağlık ihtiyaçlarını karşılamak, bilim ve sanat dallarında çalışma ve araştırma yapanlara parasal yardımda bulunmak, yeni kaynaklar sağlayarak okul, spor ve sağlık tesisleri kurmak, böylece Türk gençliğine katkıda bulunmak istiyoruz. En büyük hedefimiz ve isteğimiz budur. Şuan 546 öğrencimize burs veriyoruz bu rakam geçtiğimiz her gün artarak devam ediyor. Ben Afyonkarahisarlı hayırsever işadamlarımıza ve vakfımıza destek olan herkese teşekkür ediyorum.”

Desteğimiz devam edecek
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karahisar Medya Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yeşilay da, eğitime olan desteklerinin bundan sonrada devam edeceğini söyledi. Afyon Eğitim Vakfı’nın önemli bir görevi üstlendiğinin altını çizen Yeşilay; “Afyon Eğitim Vakfı bugüne kadar birçok öğrencinin okumasına katkı sağladı. Ben öğrencilere olan bu desteğin bundan sonrada devam edeceğine gönülden inanıyorum. Vakfın yöneticisi Murat beye de verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Vakıf Genel Genel Sekreteri Murat Diker, Bekir Yeşilay’a plaket takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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