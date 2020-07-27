Mezar taşını dahi çalan define avcılarına polis operasyonu 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 355 adet sikke ele geçirildi

Afyonkarahisar’da polis mezar taşını dahi çalan 5 define avcısını Roma dönemine ait 355 adet sikke ve çeşitli objelerle birlikte yakaladı.

Olay, Sinanpaşa ilçesi Kırka beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Takibin ardından ekipler şüphelilerin ev ve eklentilerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda Roma dönemine ait mezar taşı, 355 sikke, 25 çeşitli obje, 4 yüzük, dedektör ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda A.B., A.Y., E.Ö., M.T., ve R.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı.

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