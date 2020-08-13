Kaçak kazı yapan 5 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Sultandağı ilçesi Doğancık köyü Dört deresi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçedeki boş bir arazide bir grup tarafından kazı yapıldığı bilgisini alan ekipler harekete geçti. Söz konusu yere giden ekipler arazide izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 5 şüpheli şahsı yanlarında 1 adet jeneratör, 1 adat delici matkap ve 19 adet muhtelif kazı malzemesiyle birlikte suçüstü yakaladı.

Operasyonun ardından gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmada ki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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