Jandarma’dan helikopter ile hava destekli trafik denetimi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, helikopter ile hava destekli trafik denetimi gerçekleştirerek kurallara uymayan 20 araca 3 bin 476 TL ceza kesti.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi olan Afyonkarahisar ÇayDinar yolu ile SandıklıHocalar yolunda denetim yaptı. Yol kontrollerinde Mobil Plaka Tanıma Sistemi (PTS) yardımı ile karayolunda araç denetimi yapan ekiplere, İl Jandarma Komutanlığı helikopteri de havadan destek verdi. Durdurdukları araçlarda, ehliyet, ruhsat, emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı ve yeni tip koronavirüs kuralları kapsamında maske denetimi gerçekleştirdi.
Uygulamada 20 araca 3 bin 576 lira para cezası kesilirken, 6 araç da trafikten men edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.