Mermer atıklarından yüzde 100 yerli asfalt malzemesi ürettiler Belediyenin kurduğu tesiste günlük bin 500 ton asfalt üretiliyor

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde mermer atıklarından üretilen beton asfalt, ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtararak, milli ekonomiye katkı sağlıyor.

Yüzlerce mermer fabrikasının bulunduğu İscehisar ilçesi ihracata katkı sağlarken bu günlerde mermer atıklarından ürettiği beton asfalt ile de adından söz ettiriyor. İscehisar Belediye’nin kurduğu tesiste üretime başlayan mobil konkasör günlük bin 500 ton beton asfalt malzemesi üretiyor. İki adet makinen faaliyet gösterdiği tesis hakkında bilgi veren İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, “İscehisar’da birçok mermer ocağı var. Cumhuriyet öncesi de çalışmış cumhuriyet tarihinde de çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan’ın öncülüğünde ‘Sıfır Atık’ projesi başlatıldı Türkiye genelinde. Biz buna bir 3,5 milyonluk bir proje yaptık, ama bu şehir içindeki atıkları kapsıyor. Ancak bu maden atıklarını sıfır atık projesi kapsamına almamışlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bu anlamda bir eksiği var. Bu maden atıklarıyla ilgili de bir çalışma yapılması gerekiyor. Birkaç yıl önce kalkınma ajansından ‘Atıkları Öne Getiriyoruz’ projesi kapsamında 1 milyon 100 bin liraya alınmış bir makine vardı. Ancak bu çalışmıyordu. Bunu faaliyete geçirdik. 30 yıldır çalışan makineyi de tamir ettirdik ve faaliyete geçirdik. Şuan itibariyle günlük bin 200 tonla bin 500 ton arasında kırıyoruz ama bunu 2 bin 500 tonlara çıkartmayı hedefliyoruz” dedi.



“İşe yaramaz malzemeleri ekonomiye kazandırıyoruz”

Tüm kamu kurumlarına çok ucuz maliyete beton asfalt ve asfalt alt yapı malzemesi temini yapabileceklerini kaydeden Şahin, “Hem doğadaki bu atıkları temizlemiş olacağız, mermer atıklarını hem de bunun yanında bu işe yaramayan malzemeleri ekonomiye kazandırmış olacağız. Biz bu malzemeleri Özel İdareyle yaptığımız işbirliği sayesinde hem sıcak asfalt altyapı malzemesinde hem beton asfalt yapımında kullanıyoruz. Bu anlamda Türkiye’deki kamu kurumlarının, Afyon’daki kamu kurumlarının artık Devlet Demiryolları, Karayolları, Özel İdare, Afyon Belediyesi ve diğer kurumların ihale yapıp tonunu 20 liraya, 25 liraya almasına gerek yok, biz çok daha ucuz maliyetle üretiyoruz. Tüm kamu kurumlarına da ihale yapmadan protokolle bunu temin edebiliyoruz” diye konuştu.



“Normal asfalta göre 3’te 1’e mal oluyor”

Mermer atıklarından üretilen beton asfaltın yüzde yüz yerli olduğunu kaydeden Şahin, milli ekonomiye ciddi anlamda katkı sağladıklarını vurguladı. Şahin, “Bizim buradaki maksadımız sıcak asfalt ve diğer asfalt türevlerinde ülkemiz dışarıya çok ciddi asfalt malzemesine para ödüyor ama beton asfaltın ve bu malzemenin tamamı yüzde yüz yerli ve yüzde yüzü milli ekonomi. Milli ekonominin kalkınmasında da bunun katkısı olacak. Normal sıcak asfalta göre 3’te 1’e mal oluyor. Gerçekten Beton asfaltı denedik Özel İdare ile üzerinden bir kış geçtikten sonra mümkün olursa bütün köy yollarında, ilçelerde, kendi ilçemizde bunu değerlendireceğiz. Beton asfaltın yapılması daha doğru olacak çünkü; milli ekonomiye katkısı olacak, dışarıya bağımlı kalmayacağız, dışarıya döviz ödemek zorunda kalmayacağız” dedi.

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