Bayat'ta 5 bina karantinaya alındı

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Afyonkarahisar’ın Bayat Kaymakamlığı tarafından Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 5 binanın karantinaya alındığı açıklandı.

Bayat ilçesinde artan pozitif vakalar nedeniyle bazı binalar karantinaya uygulaması başladı. Bayat Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla Covid19 salgınını önlemek ve vatandaşları salgından korumak için kentteki 5 binada karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi. Adreslerin paylaşıldığı açıklamada, karantina tedbirlerine uymayanlar hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

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