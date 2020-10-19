Afyonkarahisar'da 200 nüfuslu köy karantinaya alındı

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesine bağlı yaklaşık 200 nüfuslu Akpınar köyü, korona virüs (Covid19) vakalarında yaşanan artış nedeniyle bu geceden itibaren karantinaya alındı.
Bayat Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, karantina kararının bu gece itibarı ile başlayacağı kaydedildi. Açıklamada, “İlçemize bağlı Akpınar köyünde ikamet eden vatandaşlarımızda yapılan Covid19 testlerinde pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle Akpınar köyünde hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuzca tedbirlerin arttırılması uygun görülmüştür. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlara uymayanlara gerekli adli ve idari işlemler uygulanacaktır. Karantina süresince köye giriş çıkışlar kolluk güçlerince kontrollü bir şekilde HES kodu ile sağlanacaktır” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.