Emirdağ’da 8 bina karantinaya alındı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde korona virüs (Covit19) tedbirleri kapsamında pozitif vakaların artması nedeniyle 8 bina karantinaya alındı.
Emirdağ ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında pozitif vakaların artması nedeniyle 8 bina karantinaya alındı. Emirdağ Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, kentte 8 binada Covid19 tanısı konulması nedeniyle adreslerde 14 gün karantina tedbiri ile evlerde izolasyon kurallarının uygulanmasına oy birliğiyle karar vermiştir" ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.