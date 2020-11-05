Bin 350 nüfuslu köyde kısmı karantina uygulanmaya başlandı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine bağlı bin 350 nüfuslu Çiçektepe köyü Korona virüs (Covit19) tedbirleri kapsamında kısmı karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Edinilen bilgilere göre, Korona virüs vakalarında yaşanan artıştan dolayı köydeki berber, kahvehane ve camiler süresiz olarak kapatıldı. Köye giriş ve çıkışların serbest olduğu öğrenilirken, bin 350 nüfuslu köyde pazar kurulması da yasaklandı.

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