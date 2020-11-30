Türkiye’nin en büyük 12. gölü olarak kabul edilen Eber Gölü’nde kuraklık, iklim değişikliği ve bilinçsiz sulamaya bağlı olarak yaşanan su çekilmesi ürkütücü boyutlara ulaştı. Geçmiş yıllarda balıkçı ve kamış toplayıcılarının üzerindeki adacıklarda barınaklar dahi kurduğu gölün eski halinden eser kalmazken, suların yaklaşık 4 kilometre çekilmesi ile kayıklar ile gidilebilen yerlerde şimdi motorlu taşıtlar ile açılan yollardan göl suyuna ulaşılıyor.

Afyonkarahisar'ın Çay İlçesi, Eber beldesi sınırlarında bulunan göl Türkiye'nin 12'nci büyük gölü. En derin yeri 21 metre olan gölüm yüzölçümü ise yaklaşık 120 kilometrekare. Deniz seviyesinden yüksekliği 967 metre olan gölde ayrıca Eber Sarısı adlı endemik bitki türü dünyada sadece Eber Gölü’nde yetişiyor. Bolvadin çevresindeki en önemli sulak alanlarından birisi olan göl Türkiye'de göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunduğundan sazlık alanlarıyla da birçok kuş türüne üreme ve yaşam alanı olarak ev sahipliği yapıyor.

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