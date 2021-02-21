Efeler Ligi: Afyon Belediye Yüntaş: 2 - Spor Toto: 3

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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AXA Sigorta Efeler Ligi 29. hafta maçında Spor Toto, deplasmanda karşılaştığı Afyon Belediye Yüntaş'ı 32 yendi.



Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: İlhami Şenyurt, Recep Karakoç

Afyon Belediye Yüntaş: Poglajen, Ömer Furkan Dur, Lima, Abrahan, Görkem Sertel, Vefa Yılmaz (Alperay Demirciler, Fatih Ürün, Kaan Kar, Enaboifo, Hasan Balcıoğlu, Berk Yılmaz)

Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, Gelinski, Bruno, Dautefendic, Wallace, Ali Deniz Yılmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Kemal Kayhan, İbrahim Emet, Ferreira)

Setler: 2522, 2025, 1925, 2826, 1315

Süre: 136 dakika (29, 29, 24, 36, 18)

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