Sokak ortasında vurulan köpek otopsiye gönderildi

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Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesine bağlı Akçadere köyünde sokak ortasında başından av tüfeğiyle vurulan kangal cinsi köpek, otopsi yapılmak üzere Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne götürüldü.

Olay, Hocalar ilçesine bağlı Akçadere köyünde bugün öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Süleyman Öksüz (23) evinin önünde kangal cinsi köpeğinin hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Köpeğin daha sonra başından vurulduğunu fark eden Öksüz, jandarmaya ihbarda buldu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri köpeğin kim tarafından neden vurulduğu yönünde çalışma başlattı.

Öte yandan telef olan köpek ise otopsi yapılmak üzere Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne gönderildi.

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