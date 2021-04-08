Afyonkarahisar\u2019da termal devrem\u00fclk doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131 ma\u011fdurlar\u0131, seslerinin duyulmas\u0131n\u0131 i\u00e7in destek istedi. Afyonkarahisar\u2019da ocak ay\u0131nda termal devre m\u00fclk sat\u0131\u015f\u0131 \u00fczerinden 7 binden fazla ki\u015fiyi 150 milyon liradan fazla doland\u0131rd\u0131klar\u0131 \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen 39 ki\u015fi jandarman\u0131n operasyonlar\u0131yla tutuklanm\u0131\u015ft\u0131. Hukuki s\u00fcre\u00e7 devam ederken, ma\u011fdurlar Afyonkarahisar Adliyesi \u00f6n\u00fcne bir araya gelerek bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131 yapt\u0131. Ma\u011fdurlar ad\u0131na a\u00e7\u0131klamalarda bulunan T\u00fcketiciler Derne\u011fi Gaziantep \u0130l Temsilcisi Avukat Zekiye Ilgaz \u00d6zdarendeli, devletin bu i\u015fletmelere kayyum atamas\u0131n\u0131 talep etti. \u00d6zdarendeli, \u00e7o\u011fu insan\u0131n s\u00f6zle\u015fme gere\u011fi \u00f6demesi gereken bedelleri \u00f6dedi\u011fini aktararak, Ama paras\u0131 i\u00e7eride, ne tapusunu alabiliyor, ne hizmetini alabiliyor. Kayyum atans\u0131n, oradaki hesaplar kontrol at\u0131na al\u0131ns\u0131n ve \u00f6demeler devlet eliyle bu ma\u011fdurlara ger\u00e7ekle\u015ftirilsin istiyoruz\u201d dedi. Afyon\u2019un ad\u0131n\u0131 23 termal kirletti Termal ma\u011fduru Bekir Bilgin ise, Afyonkarahisar\u2019\u0131n termal konusunda doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131kla an\u0131lmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Bilgin, \u201cAfyonkarahisar milletvekillerine sesleniyorum. Art\u0131k T\u00fcrkiye\u2019de Afyonkarahisar doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131kla an\u0131l\u0131yor. Afyonkarahisar deyince insanlar Aman oraya gitmeyin, onlar doland\u0131r\u0131c\u0131 diyor. Ben Afyonkarahisar\u2019\u0131n n\u00fcfusunu bilmem. Afyonkarahisar\u2019\u0131n tamam\u0131n\u0131 bu 23 termal lekeledi diye konu\u015ftu.