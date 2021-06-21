Şehit babasından Babalar Günü'nde kabristanına ziyaret

Afrin'de yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı bombanın infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İbrahim Imış'ın babası Ali Imış, bu yılda 'Babalar Gününü' buruk geçirdi.

Evladının Şuhut Asri Mezarlığı'ndaki kabristanını ziyaret eden Imış, "Duygu dolu anlarla ilgili açıklamalarında, "Bütün

şehit babalarının Babalar Gününü kutluyorum. Ayrıca tüm baba olanların Babalar Gününü de kutluyorum. Söyleyecek bir şey yok, üzgünüz. Mehmetçiğimizi Allah korusun, burunlarını kanatmasın hepsine duacıyız. Hepsini nasıl anlatsam bilmiyorum da zor bir duygu, Allah hepsinin yardımcısı olsun. Bu vatan bunlara emanet bizler de bunun için buradayız. Tüm babaların ve çocuklarının da Babalar Gününü kutluyorum" dedi.

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