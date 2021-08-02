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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar'dan yangın bölgesine yardım tırı gönderdi

İHA

Afyonkarahisar'dan yangın bölgesine yardım tırı gönderdi

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı öncülüğünde hazırlanan, gıda ve ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım tırı dualar eşliğinde yangın felaketinin yaşandığı Antalya'nın Manavgat ilçesine gönderildi.
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı öncülüğünde Kadın ve Gençlik Kolları’nın desteğiyle orman yangınlarının etkili olduğu illere ulaştırılmak üzere yardım malzemesi toplandı. Hazırlanan yardım malzemelerinin bulunduğu tır; dualar eşliğinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay yaptığı açıklamada, tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, yardım kampanyasıan destek olan herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından yapılan dua ile yardım tırı yola çıktı.

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