Sandıklı’da kabak işlemeciliği kursu sona erdi

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Afyonkarahisar Valiliği tarafından hayata geçirilen Kadın Kültür Evleri projesi kapsamında Sandıklı’da açılan kabak işlemeciliği kursunda eğitim gören kadınlar belgelerini aldı.

Sandıklı Kadın Kültür Evi’nde açılan kabak işlemeciliği kursu sona erdi. Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, eşi Reyhan Tortop, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt ve Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Osman Gönülseven ile birlikte kursu başarıyla tamamlayan kadınlara kurs belgeleri takdim edildi.

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