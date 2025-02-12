Afyonkarahisar'daki fabrika yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Afyonkarahisar'da kontrol altına alınan orman ürünleri fabrikasındaki yangının ardından, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki orman ürünleri fabrikasında iki gün önce henüz belirlenemeyen nedenle başlayan ve dün kontrol altına alına yangın alanında ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın alanındaki metal ve orman ürünlerinden oluşan bazı malzemeler, iş makineleri ile kamyonlara yüklenerek çıkartılıyor.

Yangında, fabrikada büyük çapta hasar oluştuğu görüldü. Fabrikanın bitişindeki plastik malzemeler üreten bir tesisin de imalathane kısmı zarar gördü.

İtfaiye ekipleri, her iki tesiste de soğutma çalışmaları yürütüyor.