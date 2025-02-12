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        Afyonkarahisar'daki fabrika yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

        Afyonkarahisar'da kontrol altına alınan orman ürünleri fabrikasındaki yangının ardından, soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 11:38 Güncelleme: 12.02.2025 - 11:46
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        Afyonkarahisar'daki fabrika yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
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        Afyonkarahisar'da kontrol altına alınan orman ürünleri fabrikasındaki yangının ardından, soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Organize Sanayi Bölgesi'ndeki orman ürünleri fabrikasında iki gün önce henüz belirlenemeyen nedenle başlayan ve dün kontrol altına alına yangın alanında ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

        Yangın alanındaki metal ve orman ürünlerinden oluşan bazı malzemeler, iş makineleri ile kamyonlara yüklenerek çıkartılıyor.

        Yangında, fabrikada büyük çapta hasar oluştuğu görüldü. Fabrikanın bitişindeki plastik malzemeler üreten bir tesisin de imalathane kısmı zarar gördü.

        İtfaiye ekipleri, her iki tesiste de soğutma çalışmaları yürütüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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