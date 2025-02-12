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        Eber Gölü'ndeki yangına ilişkin 5 şüpheliye 2 milyon 786 bin lira ceza kesildi

        Afyonkarahisar'da Eber Gölü'ndeki sazlık alanı yaktıkları ve kaçak kamış kesimi yaptıkları öne sürülen 5 şüpheliye para cezası uygulandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 15:33 Güncelleme: 12.02.2025 - 15:45
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        Eber Gölü'ndeki yangına ilişkin 5 şüpheliye 2 milyon 786 bin lira ceza kesildi
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        Afyonkarahisar'da Eber Gölü'ndeki sazlık alanı yaktıkları ve kaçak kamış kesimi yaptıkları öne sürülen 5 şüpheliye para cezası uygulandığı bildirildi.

        Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Eber Gölü'ndeki sazlık alanların yakılması sonucu 20 Ocak'ta çıkan yangında vatandaşların ihbarıyla K.K. ile H.Ç'nin yakalandığı belirtildi.

        Açıklamada, yangın çıkardıkları şüphesiyle adli işlem uygulanan K.K. ile H.Ç. ve birlikte gölden kaçak kamış kesimi yapan 3 kişiye, sulak alanların korunması yönetmeliği ve ilgili çevre kanuna göre 2 milyon 786 bin lira ceza kesildiği ifade edildi.

        Eber Gölü'nün korunması ve gelecek kuşaklara miras bırakılması için vatandaşların duyarlı olunması konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, bölgede kötü niyetli kişilerin görülmesi halinde yetkillilere ihbar edilmesi gerektiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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