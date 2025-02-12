Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Ekipler, Afyonkarahisar-Uşak kara yolundaki boş arazide şüpheli hareketlerde bulunan kişileri fark etti. Arazide arama yapan ekipler, bir çanta ve poşette 7 bin 504 sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

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