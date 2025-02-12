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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa

        Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 13:46 Güncelleme: 12.02.2025 - 14:13
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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
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        Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oldu.

        Kentte sabah saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

        Afyonkarahisar Valiliği sosyal medya hesabından, "Kar yağışı nedeniyle buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşın dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." paylaşımında bulundu.

        - Sandıklı Adliyesi'nde çocuk görüşme odası oluşturuldu

        Adliye binasındaki çocuk görüşme odasında, oyun alanları, kitaplar ve oyuncaklar bulunuyor.

        Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Köroğlu ve Ticaret Odası Başkanı Bekir Çetin, kurumdaki çocuk görüşme odasında incelemede bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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