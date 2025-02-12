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        Afyon'daki orman ürünleri deposu yangınının 3'üncü gününde soğutma çalışması yapılıyor

        AFYONKARAHİSAR'da orman ürünleri fabrikasına ait depoda çıkıp, bitişikteki fabrikaya da sıçrayan, 18 saatin sonunda kontrol altına alınan yangının 3'üncü gününde soğutma çalışması yapılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 12:23 Güncelleme: 12.02.2025 - 12:25
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        Afyon'daki orman ürünleri deposu yangınının 3'üncü gününde soğutma çalışması yapılıyor
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        AFYONKARAHİSAR'da orman ürünleri fabrikasına ait depoda çıkıp, bitişikteki fabrikaya da sıçrayan, 18 saatin sonunda kontrol altına alınan yangının 3'üncü gününde soğutma çalışması yapılıyor.

        Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’nde orman ürünleri fabrikasına ait depoda 10 Şubat'ta saat 19.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlerin söndürülmesi için yoğun çaba harcadı. Ancak alevler bitişikteki plastik şişe ve kapak imalatı yapılan fabrikaya ait makinelerin bulunduğu alana da sıçradı. Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'na bağlı 2 helikopterin havadan, 108 araç ve 232 personelin de karadan sürdürdüğü yoğun mücadele sonucunda yangın, dün saat 13.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangının tamamen söndürüldüğü bitişikteki fabrikanın üretim alanında makine ve ekipmanlarda zarar oluştu. Orman ürünleri deposunda ise için için yanmaya devam eden ahşapların tekrar alevlenmemesi amacıyla itfaiye soğutma çalışmasını sürdürdü. Yangının bitişikteki fabrikaya tekrar sirayet etmemesi için de tedbir alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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