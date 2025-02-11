Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 zanlı tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durdurduğu otomobilde arama yaptı.
Aramalarda, 5 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.
Otomobildeki V.F.T, M.U, M.O. ile S.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.O. ile S.S. savcılıktan serbest bırakıldı.
V.F.T. ile M.U. ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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