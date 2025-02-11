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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 14:44 Güncelleme: 11.02.2025 - 14:44
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 zanlı tutuklandı
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durdurduğu otomobilde arama yaptı.

        Aramalarda, 5 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

        Otomobildeki V.F.T, M.U, M.O. ile S.S. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.O. ile S.S. savcılıktan serbest bırakıldı.

        V.F.T. ile M.U. ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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