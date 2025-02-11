Afyonkarahisar'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor

Olay yerine sevk edilen 46 itfaiye aracı, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 7 arazöz, Emniyet Müdürlüğüne ait 4 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), AFAD'a ait çok sayıda araç ve personelle yangına müdahale ediliyor.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki orman ürünleri fabrikasında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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