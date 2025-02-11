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        Afyonkarahisar'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor

        Afyonkarahisar'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 10:09 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:09
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        Afyonkarahisar'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor
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        Afyonkarahisar'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Organize Sanayi Bölgesi'ndeki orman ürünleri fabrikasında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        Olay yerine sevk edilen 46 itfaiye aracı, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 7 arazöz, Emniyet Müdürlüğüne ait 4 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), AFAD'a ait çok sayıda araç ve personelle yangına müdahale ediliyor.

        Olay yerinde 2 ambulans ve 6 sağlık personeli tedbir amaçlı bekletiliyor.

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