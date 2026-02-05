Afyonkarahisar TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Afyonkarahisar kurası ne zaman, saat kaçta?
TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde 2-8 Şubat 2026 kura takvimi hafta başında açıklandı. Böylece Afyonkarahisar ili için kura tarihi belli oldu. 5 Şubat Perşembe bugün gerçekleştirilecek kura çekimi ile Afyonkarahisar'da inşa edilecek 4 bin 370 sosyal konutun hak sahipleri belirlenecek. Noter huzurunda yapılacak çekiliş canlı olarak yayınlanacak. Peki, TOKİ Afyonkarahisar kura çekilişi saat kaçta başlayacak, nereden izlenir? İşte, 5 Şubat 2026 Afyonkarahisar TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları sorgulama linkleri...
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Afyonkarahisar merkez ve ilçelerinde 4370 konut inşa edilecek. Ev sahibi olma hayaliyle başvuru yapan vatandaşların merakla beklediği gün geldi. Afyonkarahisar projeleri için kura çekimi 5 Şubat 2026 Perşembe günü yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş sonucunda 4 bin 370 sosyal konutun hak sahipleri belli olacak. Kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak olup sonuçlar iki kanal üzerinden sorgulanabilecek. İşte, 5 Şubat 2026 Afyonkarahisar TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linkleri…
TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?
TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi, 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 11.00’de başlayacak.
4 bin 370 konutun hak sahiplerini bulacağı çekiliş, Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.
TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Afyonkarahisar kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)
AFYONKARAHİSAR’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
Merkez: 900
Merkez Beyyazı: 50
Merkez Çayırbağ: 50
Merkez Fethibey: 79
Merkez Gebeceler: 79
Merkez Işıklar: 50
Kocatepe: 110
Merkez Nuribey: 94
Merkez Sülümenli: 50
Başmakçı: 79
Bayat: 79
Bolvadin: 100
Bolvadin Dişli: 63
Çay: 50
Çay Pazarağaç: 50
Çobanlar: 80
Çobanlar Kocaöz: 63
Dazkırı: 63
Dinar: 100
Dinar Haydarlı: 6
Dinar Tatarlı: 63
Emirdağ: 200
Emirdağ Gömü: 103
Emirdağ Davulga: 50
Evciler Gökçek: 47
Hocalar: 50
İhsaniye: 79
İhsaniye Döğer: 163
İhsaniye Gazlıgöl: 63
İhsaniye Kayıhan: 79
İhsaniye Yaylabağı: 63
İscehisar: 79
İscehisar Seydiler: 63
Sandıklı: 190
Sandıklı Akharım: 79
Sinanpaşa: 100
Sinanpaşa Akören: 63
Sinanpaşa Düzağaç: 63
Sinanpaşa Kılıçarslan: 63
Sinanpaşa Kırka: 35
Sinanpaşa Küçükhüyük: 63
Sinanpaşa Serban: 50
Sinanpaşa Tınaztepe: 100
Sultandağı: 60
Şuhut: 150
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.