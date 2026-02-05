Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AFYONKARAHİSAR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 2026: TOKİ Afyonkarahisar kurası ne zaman, saat kaçta? 4370 konut TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları nasıl öğrenilir?

        Afyonkarahisar TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Afyonkarahisar kurası ne zaman, saat kaçta?

        TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde 2-8 Şubat 2026 kura takvimi hafta başında açıklandı. Böylece Afyonkarahisar ili için kura tarihi belli oldu. 5 Şubat Perşembe bugün gerçekleştirilecek kura çekimi ile Afyonkarahisar'da inşa edilecek 4 bin 370 sosyal konutun hak sahipleri belirlenecek. Noter huzurunda yapılacak çekiliş canlı olarak yayınlanacak. Peki, TOKİ Afyonkarahisar kura çekilişi saat kaçta başlayacak, nereden izlenir? İşte, 5 Şubat 2026 Afyonkarahisar TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları sorgulama linkleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2026 - 09:01 Güncelleme: 05.02.2026 - 09:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Afyonkarahisar merkez ve ilçelerinde 4370 konut inşa edilecek. Ev sahibi olma hayaliyle başvuru yapan vatandaşların merakla beklediği gün geldi. Afyonkarahisar projeleri için kura çekimi 5 Şubat 2026 Perşembe günü yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş sonucunda 4 bin 370 sosyal konutun hak sahipleri belli olacak. Kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak olup sonuçlar iki kanal üzerinden sorgulanabilecek. İşte, 5 Şubat 2026 Afyonkarahisar TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linkleri…

        2

        TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

        TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi, 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 11.00’de başlayacak.

        4 bin 370 konutun hak sahiplerini bulacağı çekiliş, Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

        3

        TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Afyonkarahisar kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        AFYONKARAHİSAR’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        Merkez: 900

        Merkez Beyyazı: 50

        Merkez Çayırbağ: 50

        Merkez Fethibey: 79

        Merkez Gebeceler: 79

        Merkez Işıklar: 50

        Kocatepe: 110

        Merkez Nuribey: 94

        Merkez Sülümenli: 50

        Başmakçı: 79

        Bayat: 79

        Bolvadin: 100

        Bolvadin Dişli: 63

        Çay: 50

        Çay Pazarağaç: 50

        Çobanlar: 80

        Çobanlar Kocaöz: 63

        Dazkırı: 63

        Dinar: 100

        Dinar Haydarlı: 6

        Dinar Tatarlı: 63

        Emirdağ: 200

        Emirdağ Gömü: 103

        Emirdağ Davulga: 50

        Evciler Gökçek: 47

        Hocalar: 50

        İhsaniye: 79

        İhsaniye Döğer: 163

        İhsaniye Gazlıgöl: 63

        İhsaniye Kayıhan: 79

        İhsaniye Yaylabağı: 63

        İscehisar: 79

        İscehisar Seydiler: 63

        Sandıklı: 190

        Sandıklı Akharım: 79

        Sinanpaşa: 100

        Sinanpaşa Akören: 63

        Sinanpaşa Düzağaç: 63

        Sinanpaşa Kılıçarslan: 63

        Sinanpaşa Kırka: 35

        Sinanpaşa Küçükhüyük: 63

        Sinanpaşa Serban: 50

        Sinanpaşa Tınaztepe: 100

        Sultandağı: 60

        Şuhut: 150

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Trump: İran nükleer programını yeniden başlatmaya çalışıyor
        Trump: İran nükleer programını yeniden başlatmaya çalışıyor
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        "Yeni Fed adayımız faiz indiriminden yana"
        "Yeni Fed adayımız faiz indiriminden yana"
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Marmara, Ege ve Akdeniz için sağanak ve lodos alarmı
        Marmara, Ege ve Akdeniz için sağanak ve lodos alarmı
        "Gözüken yeni bir transferimiz yok!"
        "Gözüken yeni bir transferimiz yok!"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        Washington Post küçülmeye gidiyor
        Washington Post küçülmeye gidiyor
        Meteoroloji'nin renkli uyarıları ne anlatıyor?
        Meteoroloji'nin renkli uyarıları ne anlatıyor?
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Trafik düzenlemesinde 6 madde kabul edildi
        Trafik düzenlemesinde 6 madde kabul edildi
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Hyeon-gyu Oh resmen Beşiktaş'ta!
        Hyeon-gyu Oh resmen Beşiktaş'ta!