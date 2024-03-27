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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ağabeyinin boğazını kesen zanlı tutuklandı

        Ağabeyinin boğazını kesen zanlı tutuklandı

        Kocaeli'de kardeş katliamı yaşandı, ağabey kardeş arasında çıkan tartışmada kan aktı. Ağabeyinin boğazını kesen kardeş tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 19:26 Güncelleme: 27.03.2024 - 19:33
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        Kardeş katliamı! Boğazını kesti...
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde abisinin boğazını keserek öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Olay, saat 01.00 sıralarında Erenler Mahallesi Tunalı Sokak’taki 5 katlı binanın 5’inci katındaki dairede meydana geldi. Birlikte alkol içtikleri iddia edilen Mert P. (33) ile abisi Murat P. (45) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mert P. bıçakla ağabeyi Murat P.'nin boğazını kesti.

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        ANNE GÖZALTINA ALINDI

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Mert P. ve olay esnasında evde bulunan annelerini gözaltına aldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Murat P., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Gözaltına alınan Mert P. ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mert P. ile abisi Murat P. arasında husumet bulunduğu öğrenildi.

        Mahkemeye çıkarılan zanlı Mert P., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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