Fatih'te doğal nedenlerle devrilen bir ağaç, 2 aracın üzerine düştü. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, can kaybı ya da yaralanan olmadı. Aracı zarar gören sürücü, daha önce ağacın yıkılma ihtimali olduğunu belediyeye ihbar ettiğini söyledi.

DHA'da yer alan habere göre Fatih Millet Caddesi'nde bugün saat 15.00 sıralarında yol kenarındaki bir ağaç, doğal nedenlerle devrildi.

Ağacın üzerine düştüğü biri taksi, 2 araçta hasar meydana geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Üzerine ağaç devrilen otomobilin sahibi olaydan yaklaşık bir saat önce, ağacın devrilme ihtimaline karşı belediyeye şikayette bulunduğunu söyledi.