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Fatih'te ağaç 2 aracın üzerine devrildi

İstanbul Fatih'te bir ağaç, 2 aracın üzerine devrildi. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, can kaybı ya da yaralanan olmadı

Ağaç, bir anda iki aracın üzerine devrildi! - En son haberler
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DHA

Fatih'te doğal nedenlerle devrilen bir ağaç, 2 aracın üzerine düştü. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, can kaybı ya da yaralanan olmadı. Aracı zarar gören sürücü, daha önce ağacın yıkılma ihtimali olduğunu belediyeye ihbar ettiğini söyledi.

DHA'da yer alan habere göre Fatih Millet Caddesi'nde bugün saat 15.00 sıralarında yol kenarındaki bir ağaç, doğal nedenlerle devrildi.

Ağacın üzerine düştüğü biri taksi, 2 araçta hasar meydana geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Üzerine ağaç devrilen otomobilin sahibi olaydan yaklaşık bir saat önce, ağacın devrilme ihtimaline karşı belediyeye şikayette bulunduğunu söyledi.

"AĞACIN DEVRİLEBİLECEĞİNİ BİLDİRDİM"

Otomobilin sahibi Mehmet Kavcı, ağacın düşeceğini anladıklarını ve ihbarda bulunduklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyesini aradım, ağacın devrilebileceğini bildirdim. Geri dönüş yaptılar, aradan yarım saat geçti, ağaç devrildi. Ben arabanın içinde değil, yanında bekliyordum. Arabaya da binecektim. Bu ağaç devrilmek üzereydi, bir yanına doğru eğik haldeydi. Ben arabanın üstüne düşecek diye değil, yayaların üstüne düşmesin diye bekledim. Maalesef benim arabamın üstüne düştü. Arabam da mahvoldu. Arabam 1977 model ve hiç tamirci yüzü görmedi. Tavanı çöktü, ön camı kırıldı. Sıfırdan beri bu araba bende" dedi.

Taksici Kadir Demirbaş ise, "Arabamda müşteri vardı, onu indirdim. Kırmızı ışık yandı, durdum. Bir anda bir gürültü koptu. Araba çarptı sandım, baktım ağaç arabanın üstüne düşmüş, camlar kırılmış. Çok büyük bir gürültü koptu. Arabamızda hasar oluştu" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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