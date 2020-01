And Then There Were None 1945

Agatha Christie'nin Türkiye'de “10 Küçük Zenci” olarak da bilinen klasik romanı sinemaya birkaç kez uyarlandı. Usta Fransız sinemacı Rene Clair'in yönettiği bu film, genelde en iyi uyarlama olarak kabul edilir. Birbirini hiç tanımayan bir grup insan, gözlerden uzak bir adaya davet edilir. Ev sahibi ortada yoktur.