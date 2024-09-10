Age Hareide: Çok fazla hata yaptık

İzlanda'nın teknik direktörü Age Hareide, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında Türkiye'ye 3-1 yenilen karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Hareide, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, karşılaşmanın muhteşem atmosferde oynandığını, Türkiye'deki maçların her zaman çok kalabalık olduğunu ve taraftarın çok iyi destek verdiğini dile getirdi.

"ÇOK HATA YAPTIK"

Karşılaşmada istedikleri sonucu alamadıkları için üzgün olduklarını anlatan Hareide, "Bugün çok fazla hata yaptık, bireysel hatalar vardı. Bundan dolayı da maçı kendi lehimize çevirmemiz çok zordu. Uzun aradan sonra bu tarz bir maç oynadık. 1-1'den sonra golü kalemizde gördük, tekrar maça tutunmaya çalıştık, geri dönmek istedik, fakat olmadı. Bugün gerçekten Türk Milli Takımı galibiyeti hak etti." dedi.

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Hareide, "çok çabuk ve bitirici" dediği Kerem Aktürkoğlu için savunma oyuncularını uyardığını aktardı.