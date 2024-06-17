Ağız kokusuyla yaşamak zorunda değilsiniz! İşte ağız kokusunu önlemek için yapılması gerekenler

Ağız kokusu çoğu zaman estetik bir sorunmuş gibi ele alınıyor ancak ağız kokusu çoğu zaman bir sağlık sorununun da habercisidir. Evet, ağız ve diş sağlığının! Ağız kokusu zannettiğimiz gibi sadece kötü kokulu yiyecekler yediğimiz için olan bir şey değildir. Elbette gıdaların da etkisi var ama sadece gıdalar değil...