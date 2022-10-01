Ağızdan alınan doku şifa oldu

İHA

71 yaşındaki hastanın daha önce geçirdiği kapalı prostat ameliyatı sonrası oluşan idrar kanalı darlığına yönelik defalarca kanal açılması işlemine rağmen darlıkları sürekli tekrarlayınca alternatif çözüm arandı.

Bandırma Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Polikliniğine idrar yapma zorluğu ile başvurusu neticesinde Öğretim üyesi Doç. Dr. Aykut Başer' e muayene oldu ve muayene sonrası operasyona başvuruldu. Sayılı merkezlerde uygulanan Üretroplasti (Endoskopik tedaviler için uygun olmayan, ya da iki kez endoskopik tedavi yapılmasına rağmen darlığı nüks eden hastalarda uygulanan ameliyat) ameliyatı kararı verildi. Hasta, idrar kanalında var olan 15 cm'lik darlığı, ağız içinden alınan doku ile sağlıklı bir idrar yolu kanalı oluşturuldu. Başarılı geçen operasyon sonrası Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Şenveli, Öğretim üyesi Doç. Dr. Aykut Başer' e teşekkürlerini sundu. Hastanede de bu operasyonun ilk olması kayıtlara işledi.