Ağlayan Kek Tarifi: Ağlayan Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Ağlayan kek, klasik kek tariflerinden farklı olarak hem kremalı hem de çikolata soslu yapısıyla sofralarınıza tat katıyor. Bu yazıda, ağlayan kekin malzemelerinden yapım aşamalarına kadar tüm detayları bulabilirsiniz.

Ağlayan Kek Tarifi

Ağlayan pasta, adını çikolata sosuyla kaplanan üst kısmından alan, yoğun lezzetiyle hem göze hem damaklara hitap eden bir tatlıdır. Yumuşacık kek tabanı, üzerine sürülen krema ve en son dökülen akışkan çikolata sosu sayesinde her ısırıkta farklı bir lezzet katmanı sunar. Pastanın ağlayan özelliği, çikolata sosunun kremanın üzerinden akarak tatlıya akışkan bir görünüm kazandırmasından gelir.

Bu pasta, yapımı kolay ve malzeme açısından pratik bir seçenek olduğu için evde sıkça tercih edilir. Fırında hazırlanan kakaolu kekin üzerine soğuyunca krem şanti sürülür ve ardından çikolata sosu gezdirilir. Dinlendikçe tüm katmanlar birbirine karışır ve pastanın kıvamı yoğunlaşır. Servis esnasında dilimlerin üzerinde akan çikolata sosu, hem lezzet hem de sunum açısından pastaya ayrı bir cazibe katar. Özellikle özel günlerde ya da keyifli bir akşam yemeğinden sonra tatlı olarak sunmak için idealdir. Peki ağlayan kek nasıl yapılır? İşte tarifi..

REKLAM Ağlayan Kek Malzemeleri Evde nefis bir ağlayan kek hazırlamak için ihtiyacınız olan temel malzemeler şunlardır: Keki İçin: - 4 adet yumurta - 1 su bardağı toz şeker - 1 çay bardağı süt - 1 çay bardağı sıvı yağ - 3 yemek kaşığı kakao - 1 paket kabartma tozu - 1 paket vanilin - 1,5 su bardağı un

Kek Üzerine Dökülecek: - 1,5 su bardağı süt Kreması İçin: - 1 paket krem şanti - 1 su bardağı soğuk süt Çikolata Sosu İçin: - 1 paket hazır çikolata sosu - 2,5 su bardağı süt .png Ağlayan Kek Yapımı Ağlayan kek yapmak birkaç aşamadan oluşur. Bu aşamalar şunlardır: kekin hazırlanması, krem şantinin sürülmesi ve çikolata sosunun dökülmesi. İşte adım adım yapımı:

Kekin Hazırlanması Yumurtayı ve Şekeri Çırpın: Derin bir karıştırma kabında 4 adet yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri, köpük köpük olana kadar mikserle çırpın. Şekerin tamamen eridiğinden emin olun.

Sıvı Malzemeleri Ekleyin: Karışıma sıvı yağ ve sütü ekleyip düşük hızda karıştırmaya devam edin.

Kuru Malzemeleri Ekleyin: Kakao, un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ekleyin. Spatula yardımıyla homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.

Fırında Pişirin: - Hazırladığınız kek harcını yağlanmış dikdörtgen veya kare bir borcama dökün. REKLAM - Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Kürdan testi ile pişip pişmediğini kontrol edin. Kekin Dinlendirilmesi ve Sütün Eklenmesi Sütü Dökün: - Fırından çıkan keki oda sıcaklığında 10 dakika kadar dinlendirin. Daha sonra keki dilimleyin ve üzerine 1,5 su bardağı sütü eşit şekilde dökün.

- Kekin sütü iyice çekmesi için yaklaşık 15-20 dakika bekletin. Krem Şantinin Hazırlanması Krem Şantiyi Çırpın: - 1 paket krem şantiyi, 1 su bardağı soğuk süt ile mikser yardımıyla çırpın. - Krem şanti kıvam aldıktan sonra buzdolabında 10 dakika kadar dinlendirin. Kekin Üzerine Sürün: - Hazırladığınız krem şantiyi, sütü çekmiş kekin üzerine eşit bir şekilde sürün. Bu aşamada dikkatlice yaymaya özen gösterin.

Çikolata Sosunun Hazırlanması REKLAM Çikolata Sosunu Pişirin: - Hazır çikolata sosunu pakette belirtilen ölçüye göre 2,5 su bardağı sütle pişirin. Sos kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika karıştırarak ocaktan alın. - Çikolata sosunu soğuması için oda sıcaklığında bekletin. Çikolata Sosunu Dökün: - Soğuyan çikolata sosunu krem şantinin üzerine eşit şekilde dökün. Çikolata sosunu dökerken spatula yardımıyla yayabilirsiniz.