Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Ağlayan Kek Tarifi: Ağlayan Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Ağlayan Kek Tarifi: Ağlayan Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Ağlayan kek, yumuşacık keki, kreması, çikolata sosu ve üzerindeki enfes görüntüsüyle tatlı severlerin gözdesi olan bir tariftir. Çikolata sosunun keke süzülmesiyle 'ağlayan kek' adını alan bu tatlı, hem pratik hem de lezzetli bir tatlı seçeneğidir. Peki, ağlayan kek nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir? İşte detaylı tarif ve püf noktaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 17:34 Güncelleme: 20.12.2024 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağlayan Kek Tarifi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağlayan kek, klasik kek tariflerinden farklı olarak hem kremalı hem de çikolata soslu yapısıyla sofralarınıza tat katıyor. Bu yazıda, ağlayan kekin malzemelerinden yapım aşamalarına kadar tüm detayları bulabilirsiniz.

        Ağlayan Kek Tarifi

        Ağlayan pasta, adını çikolata sosuyla kaplanan üst kısmından alan, yoğun lezzetiyle hem göze hem damaklara hitap eden bir tatlıdır. Yumuşacık kek tabanı, üzerine sürülen krema ve en son dökülen akışkan çikolata sosu sayesinde her ısırıkta farklı bir lezzet katmanı sunar. Pastanın ağlayan özelliği, çikolata sosunun kremanın üzerinden akarak tatlıya akışkan bir görünüm kazandırmasından gelir.

        Bu pasta, yapımı kolay ve malzeme açısından pratik bir seçenek olduğu için evde sıkça tercih edilir. Fırında hazırlanan kakaolu kekin üzerine soğuyunca krem şanti sürülür ve ardından çikolata sosu gezdirilir. Dinlendikçe tüm katmanlar birbirine karışır ve pastanın kıvamı yoğunlaşır. Servis esnasında dilimlerin üzerinde akan çikolata sosu, hem lezzet hem de sunum açısından pastaya ayrı bir cazibe katar. Özellikle özel günlerde ya da keyifli bir akşam yemeğinden sonra tatlı olarak sunmak için idealdir. Peki ağlayan kek nasıl yapılır? İşte tarifi..

        REKLAM

        Ağlayan Kek Malzemeleri

        Evde nefis bir ağlayan kek hazırlamak için ihtiyacınız olan temel malzemeler şunlardır:

        Keki İçin:

        - 4 adet yumurta

        - 1 su bardağı toz şeker

        - 1 çay bardağı süt

        - 1 çay bardağı sıvı yağ

        - 3 yemek kaşığı kakao

        - 1 paket kabartma tozu

        - 1 paket vanilin

        - 1,5 su bardağı un

        Kek Üzerine Dökülecek:

        - 1,5 su bardağı süt

        Kreması İçin:

        - 1 paket krem şanti

        - 1 su bardağı soğuk süt

        Çikolata Sosu İçin:

        - 1 paket hazır çikolata sosu

        - 2,5 su bardağı süt

        .png
        .png

        Ağlayan Kek Yapımı

        Ağlayan kek yapmak birkaç aşamadan oluşur. Bu aşamalar şunlardır: kekin hazırlanması, krem şantinin sürülmesi ve çikolata sosunun dökülmesi. İşte adım adım yapımı:

        Kekin Hazırlanması

        • Yumurtayı ve Şekeri Çırpın: Derin bir karıştırma kabında 4 adet yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri, köpük köpük olana kadar mikserle çırpın. Şekerin tamamen eridiğinden emin olun.
        • Sıvı Malzemeleri Ekleyin: Karışıma sıvı yağ ve sütü ekleyip düşük hızda karıştırmaya devam edin.
        • Kuru Malzemeleri Ekleyin: Kakao, un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ekleyin. Spatula yardımıyla homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.
        • Fırında Pişirin:

        - Hazırladığınız kek harcını yağlanmış dikdörtgen veya kare bir borcama dökün.

        REKLAM

        - Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Kürdan testi ile pişip pişmediğini kontrol edin.

        Kekin Dinlendirilmesi ve Sütün Eklenmesi

        • Sütü Dökün:

        - Fırından çıkan keki oda sıcaklığında 10 dakika kadar dinlendirin. Daha sonra keki dilimleyin ve üzerine 1,5 su bardağı sütü eşit şekilde dökün.

        - Kekin sütü iyice çekmesi için yaklaşık 15-20 dakika bekletin.

        Krem Şantinin Hazırlanması

        • Krem Şantiyi Çırpın:

        - 1 paket krem şantiyi, 1 su bardağı soğuk süt ile mikser yardımıyla çırpın.

        - Krem şanti kıvam aldıktan sonra buzdolabında 10 dakika kadar dinlendirin.

        • Kekin Üzerine Sürün:

        - Hazırladığınız krem şantiyi, sütü çekmiş kekin üzerine eşit bir şekilde sürün. Bu aşamada dikkatlice yaymaya özen gösterin.

        Çikolata Sosunun Hazırlanması

        REKLAM
        • Çikolata Sosunu Pişirin:

        - Hazır çikolata sosunu pakette belirtilen ölçüye göre 2,5 su bardağı sütle pişirin. Sos kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika karıştırarak ocaktan alın.

        - Çikolata sosunu soğuması için oda sıcaklığında bekletin.

        • Çikolata Sosunu Dökün:

        - Soğuyan çikolata sosunu krem şantinin üzerine eşit şekilde dökün. Çikolata sosunu dökerken spatula yardımıyla yayabilirsiniz.

        Ağlayan kek yapılışında bazı noktalar oldukça önemlidir. Bu noktalar şunlardır:

        • Kekin Pişirilmesi: Kekin güzel kabarması için yumurtaları ve şekeri iyice çırpın. Malzemeleri eleyerek eklemek de kabarmayı destekler.
        • Sütü Dökme Aşaması: Keki dilimledikten sonra sütü dökmeniz, her dilimin eşit şekilde sütü çekmesini sağlar.
        • Krem Şanti Kıvamı: Krem şantinin kıvam alması için buzdolabında kısa bir süre dinlendirin. Bu, kekin üzerine daha kolay sürülmesini sağlar.
        • Çikolata sosunu sıcakken dökmeyin, aksi takdirde krem şanti erir. Sosu oda sıcaklığında soğutarak dökmeniz önemlidir.
        • Ağlayan kekin lezzetinin oturması ve dilimlenmesi için buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirin.

        Ağlayan kek, genellikle dilimlenerek sade şekilde servis edilir. Ancak üzerine bazı malzemeleri ekleyerek tatlınızı daha zengin hale getirebilirsiniz:

        REKLAM

        - Rendelenmiş çikolata

        - Fındık, ceviz veya badem parçaları

        - Hindistancevizi

        - Toz antep fıstığı

        Ağlayan kek, çay saatlerinden özel davetlere kadar her an için ideal bir tatlıdır. Pratik yapımı, lezzetli dokusu ve çikolata sosunun etkileyici görüntüsüyle hem misafirlerinizi hem de ailenizi mutlu edebilirsiniz. Bu tarifi denediğinizde, her dilimde yumuşacık bir kekin ve yoğun çikolata lezzetinin keyfini çıkaracaksınız. Şimdiden afiyet olsun!

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yağış geliyor! Pazar günü sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor
        Yağış geliyor! Pazar günü sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor
        Suriyelilerin dönüşü ekonomiyi ne kadar etkiler?
        Suriyelilerin dönüşü ekonomiyi ne kadar etkiler?
        Hakan Turan'ın öldürülmesi davası: "45 bin lira aldık"
        Hakan Turan'ın öldürülmesi davası: "45 bin lira aldık"
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        "15 Ocak'tan sonra kar bekleniyor"
        "15 Ocak'tan sonra kar bekleniyor"
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Mersin'de gümrükteki operasyonda rüşvet tarifesi ortaya çıktı!
        Mersin'de gümrükteki operasyonda rüşvet tarifesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Doğru söze ne denir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Doğru söze ne denir?
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Denizin dibindeki kaçak yapı "pes artık" dedirtti!
        Denizin dibindeki kaçak yapı "pes artık" dedirtti!
        Çernobil'de bugün hayat nasıl?
        Çernobil'de bugün hayat nasıl?
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!