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        Haberler Gündem Ağrı'da eğitime kar engeli! Ağrı'da okullar tatil mi? 7 Şubat Çarşamba bugün Ağrı'da okul var mı?

        Ağrı'da eğitime kar engeli! Ağrı'da okullar tatil mi?

        Meteoroloji tarafından yapılan üst üste yağış ve fırtına açıklamaları sonrasında Valiliklerden açıklamalar geldi. Paylaşımlar sonrasında "7 Ocak Çarşamba Ağrı'da okullar tatil mi oldu?" sorusu gündeme geldi. İşte Ağrı'da okulların durumu ile güncel hava durumu hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 00:48 Güncelleme: 07.02.2024 - 00:48
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Yoğun kar yağışının görüldüğü Ağrı'nın bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler "7 Şubat Ağrı'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte 7 Şubat Ağrı'da okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...

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        AĞRI'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

        Ağrı'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve bazı ilçelerde eğitime 7 Şubat Çarşamba ara verildi.

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        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi, Tutak ve Patnos ilçelerinde köy okullarındaki eğitim ile taşımalı eğitime bugün ara verildi.

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        Hamur, Taşlıçay ve Diyadin ilçelerinin genelinde de bugün için okullar tatil edildi.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

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