Karda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Ağrı'da yüksek rakımlı Balık Gölü'ne yakın bölgede araçları kara saplanan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı
Giriş: 30.10.2025 - 00:14 Güncelleme: 30.10.2025 - 00:14
Doğubayazıt ilçesine bağlı Bezirhane köyü ile Balık Gölü mevkisinde içinde 2 kişi bulunan araç kara saplandı.
Mahsur kalan kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ile Taşlıçay İlçe Jandarma Komutanlığından ekipler sevk edildi.
Bölgeye giden ekiplerce kurtarılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Fotoğraf: AA
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ