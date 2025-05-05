'Ağrı Dağı Efsanesi' Macaristan'da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, “Ağrı Dağı Efsanesi” oyununu 110. yıl etkinlikleri çerçevesinde Budapeşte seyircisiyle buluşturuyor. Yaşar Kemal’in yazdığı Yiğit Sertdemir’in uyarlayıp yönettiği “Ağrı Dağı Efsanesi”, 6 Mayıs 2025 Salı günü 19.00’da Budapeşte Ulusal Tiyatrosu’nda sahneleniyor.

AĞRI DAĞI EFSANESİ

Kapısına kadar gelen bir atı geri vermeyerek geleneğine sahip çıkma sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalan Ahmet'le, hem atın hem de bölgenin yönetiminde sözün sahibi olan Mahmut Han'ın kızı Gülbahar'ın hikâyesi, Yaşar Kemal'in usta kaleminde hem kültürün rengi, hem tarihin izi, hem halkın yükünü taşıyan Ağrı Dağı Efsanesi'ne dönüşmüştür.

Oyunda Arda Alpkıray, Ayşe Günyüz Demirci, Besim Demirkıran, Can Tarakçı, Cihan Kurtaran, Emrah Can Yaylı, Emre Yılmaz, Ertan Kılıç, Hakan Örge, Murat Üzen, Özge Midilli, Serkan Bacak, Uğur Dilbaz, Yeliz Şatıroğlu, Zeynep Ceren Gedikali rol alıyor.