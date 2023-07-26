Kayıp olduğu bildirilen uzman çavuş ölü bulundu
Semih YARDIMCI/PATNOS (Ağrı), (DHA)AĞRI Patnos İlçe Jandarma Komutanlığı´nda görev yaparken 4 gün önce kayıp olduğu bildirilen Jandarma Uzman Çavuş Emre Terzi (27), Patnos Baraj Gölü yakınlarında ölü olarak bulundu.
Patnos İlçe Jandarma Komutanlığı´nda görevli Manisa doğumlu Jandarma Uzman Çavuş Emre Terzi, 4 gün önce kayboldu. Kayıp Uzman Çavuş Terzi´den bugün akşam saatlerinde acı haber geldi. İlçe ve çevresinde arama yapan jandarma ekipleri, Terzi´yi Patnos Barajı yakınlarında arazide ölü olarak buldu. Cenazesi ambulansla Adli Tıp Kurumu´na gönderilen Terzi´nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Patnos Semih YARDIMCI
2023-07-26 20:48:06