Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        1 milyon 137 bin lira değerinde kaçak firuze taşı ele geçirildi

        AĞRI'dadurdurulan bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri 1 milyon 137 bin lira olan kaçak firuze taşı ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 14:02 Güncelleme: 20.10.2023 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1 milyon 137 bin lira değerinde kaçak firuze taşı ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AĞRI'dadurdurulan bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri 1 milyon 137 bin lira olan kaçak firuze taşı ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol uygulamasında durdurdukları bir araçta arama yaptı. Aramada, piyasa değeri 1 milyon 137 bin lira olan kaçak firuze taşı ele geçirildi. 1037 adet işlenmiş, 31 kilo 612 gramı ise işlenmemiş firuze taşlarına el konuldu. Şifalı olduğuna inanılan taşlar ile ilgili 1 şüpheli, gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Elif Nur açlıktan ölmüştü! Amcadan tüyler ürperten savunma!
        Elif Nur açlıktan ölmüştü! Amcadan tüyler ürperten savunma!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Hafta sonu hava nasıl olacak? Geri geldi!
        Hafta sonu hava nasıl olacak? Geri geldi!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        8 milyar yıllık radyo dalgaları tespit edildi!
        8 milyar yıllık radyo dalgaları tespit edildi!
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Bakan Uraloğlu: Pul tasarlayacağız
        Bakan Uraloğlu: Pul tasarlayacağız
        Fransız bakandan skandal suçlama!
        Fransız bakandan skandal suçlama!
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        Karadeniz'de endişe veren 'mikro deprem' açıklaması!
        Karadeniz'de endişe veren 'mikro deprem' açıklaması!
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!

        Benzer Haberler

        Ağrı'da İranlı yolcunun çantasında gümrük kaçağı 740 botoks ürünü ele geçir...
        Ağrı'da İranlı yolcunun çantasında gümrük kaçağı 740 botoks ürünü ele geçir...
        Ağrı'da "7. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu"
        Ağrı'da "7. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu"
        Ağrı'da kurbağa kaçakçılarına para cezası verildi
        Ağrı'da kurbağa kaçakçılarına para cezası verildi
        Ağrı'da biyokaçakçılara 1 milyon 465 bin lira ceza
        Ağrı'da biyokaçakçılara 1 milyon 465 bin lira ceza
        Ağrı'da tır dorsesinde 80 düzensiz göçmen yakalandı
        Ağrı'da tır dorsesinde 80 düzensiz göçmen yakalandı
        AİÇÜ'nin "Akademik Yılı Açılış Töreni" gerçekleştirildi
        AİÇÜ'nin "Akademik Yılı Açılış Töreni" gerçekleştirildi