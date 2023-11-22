Ağrı'daki kaplıcalarda konaklamalı tesis sayısı artıyor

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli termal turizm merkezlerinden Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, daha fazla turist çekebilmek için devlet desteğiyle açılan konaklamalı tesislerin sayısı artıyor.

Tendürek Dağı'nın güneyinde kurulu ilçede 48 kilometrekarelik alanda bulunan kaplıcalar, bölgenin önemli termal merkezleri arasında bulunuyor.

Jeotermal alanlarda kurulan ve zengin mineralli suya sahip kaplıcalar, yılın her mevsimi cilt ve romatizma hastalıkları başta olmak üzere çeşitli rahatsızlıklarına şifa arayanların uğrak yeri haline geliyor.

Devlet desteğiyle son yıllarda yapılan çalışmalarla yenilenen ve sayıları artan tesisler, yurdun farklı kentlerinden gelen ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.

Kaplıca tesislerindeki havuzlarda yüzmenin keyfini çıkaran ziyaretçiler, geceleri burada konaklama imkanı buluyor.

Daha fazla turist çekebilmek için yeni tesislerin yapımının devam ettiği kaplıca bölgesi ve çevresindeki doğal güzellikler, dron ile görüntülendi.

Saklıköy kaplıca işletmecisi Mehmet Özden, AA muhabirine, 2018'de devlet desteğiyle hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Tesisi bir tatil köyüne dönüştürmeyi hedeflediklerini dile getiren Özden, hizmette 8 villanın bulunduğunu, yapım aşamasında da dairelerin olduğunu belirtti.

- "Şifa bulmak için geliyorlar"

Villaların alt katında 30 metrekarelik havuz, üst katlarında da konaklama yerinin olduğunu aktaran Özden, "Aileler burada istedikleri gibi havuza girip dinlenip konaklayabiliyorlar. 8 özel ve bunların yanında umumi bay, bayan havuzlarımız var. Avrupa'dan ve yurdun farklı yerleri ile İran'dan gelenler oluyor. Daha çok şifa amaçlı, bel ağrıları, romatizma ve kireçlenme gibi hastalıklarına şifa bulmak için geliyorlar." dedi.

Özden, devlet desteğiyle bir otel daha yapacaklarını, projesinin tamamlandığını ve yakın zamanda inşaatına başlayacaklarını anlattı.

Bölgeye gelenlerin gönül rahatlığıyla istediği gibi tatillerini yaptığını dile getiren Özden, "Doğuda güzel bir hizmet yapmak bizim için onur vericidir. Bizim insanlarımız bu hizmeti hak ediyor. Fiyatlarımız gayet uygundur. Herkesin bütçesine göre havuzlarımız ve konaklama yerlerimiz var." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Ömer Sağdıç ise yılın her mevsimi kaplıcaya geldiklerini ve kışın kaplıcaların daha keyifli olduğunu söyledi.

Aşkın Çakan da yakın zamanda bel fıtığından ameliyat olduğunu ve egzersiz yapmak için kaplıcaya geldiğini belirterek, "Doktor, daha çok egzersiz yapmam gerektiğini söyledi. Ben de buraya geldim. Yılda bir iki defa kaplıcaya geliyorum ve suyu da çok kaliteli. Burayı herkese tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.