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        İshak Paşa Sarayı mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı, mevsimin ilk karıyla beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 10:17 Güncelleme: 23.11.2023 - 10:28
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        İshak Paşa Sarayı mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı, mevsimin ilk karıyla beyaz örtüyle kaplandı.

        İlçenin güneyinde 1900 rakımlı tepeye kurulu tarihi saray, görkemli mimarisiyle yılın her dönemi yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor.

        Osmanlı İmparatorluğu'nun Anadolu'daki en önemli eserlerinden, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alan İshak Paşa Sarayı, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

        Mevsimin ilk karıyla çevresi beyaza bürünen tarihi saray, dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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