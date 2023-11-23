İshak Paşa Sarayı mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı, mevsimin ilk karıyla beyaz örtüyle kaplandı.

İlçenin güneyinde 1900 rakımlı tepeye kurulu tarihi saray, görkemli mimarisiyle yılın her dönemi yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor.

Osmanlı İmparatorluğu'nun Anadolu'daki en önemli eserlerinden, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alan İshak Paşa Sarayı, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Mevsimin ilk karıyla çevresi beyaza bürünen tarihi saray, dronla görüntülendi.