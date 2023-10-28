2241 metre rakımlı Balık Gölü manzarası eşliğinde dev Türk bayrağı ile uçtu

YAMAÇparaşütü sporcusu Mustafa Ulutaş, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Ağrı'da 2241 metre rakımdaki Türkiye´nin en yüksek gölü olan Balık Gölü manzarası eşliğinde paraşütle uçarak 60 metrekarelik Türk bayrağı açtı.

Taşlıçay ilçesinde 2241 metre rakımdaki Türkiye´nin en yüksek gölü Balık Gölü´ne çıkan yamaç paraşüt sporcusu Mustafa Ulutaş, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında yapacağı uçuş işin önce hazırlık yaptı. Rüzgarın uçuşa uygun hale gelmesiyle birlikte Ulutaş, paraşütüyle havalandı. Balık Gölü´nün manzarası eşliğinde uçan Ulutaş, bu sırada 60 metrekarelik Türk bayrağını açtı. Bir süre gökyüzünde süzülen Ulutaş, herkesin 20 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Uçuş sonrası konuşan Mustafa Ulutaş, "90´lı yıllarda rahmetli Valimiz Recep Yazıcıoğlu vesilesiyle Erzincan´da bu spora başladım. 2000 yılına kadar Ölüdeniz ve Kaş´ta tandem ticareti yaptım. Bu sporu çok seviyorum. Hava Sporları Federasyonu tepe tescil görevlisi olarak Ağrı´ya geldim. Başkanımız Ahmet Saim Yılmaz, Ağrı´ya tepe tescili için gidilecek deyince çok heyecanlandım. Türkiye´nin en büyük ve en yüksek dağından uçabilme fırsatı yakaladım. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün talebi üzerine Ağrı´ya geldiğimizde beni çevredeki dağlar çok etkiledi ve daha Ağrı Dağı´nı bile görmemiştim. 4 büyük dinde geçen bu kadim şehirde olmak beni çok etkiledi ve tepeleri gezmeye başladık. Ayrıca burada, Türkiye´nin çatısında bu yıl, Atamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını büyük bir onur ve gururla tüm Türkiye tek yürek bir şekilde coşku ile kutluyoruz. Kutlamalar çerçevesinde düzenlediğimiz etkinlikler kapsamında bizler de Türkiye´nin gerçekten saklı cennetlerinden biri diyebileceğimiz Balık Gölü´ne geldik. Burada gölün manzarası eşliğinde uçuşlar gerçekleştirdik. Uçuş sırasında Şanlı bayrağımızı dalgalandırmak istedik. Çok keyifli ve güzel bir uçuş oldu. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında gururlu ve mutluyuz. Bu vatan uğruna canlarını veren şehitlerimize Allah´tan rahmet, gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyoruz" diye konuştu.