Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        2241 metre rakımlı Balık Gölü manzarası eşliğinde dev Türk bayrağı ile uçtu

        YAMAÇparaşütü sporcusu Mustafa Ulutaş, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Ağrı'da 2241 metre rakımdaki Türkiye´nin en yüksek gölü olan Balık Gölü manzarası eşliğinde paraşütle uçarak 60 metrekarelik Türk bayrağı açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 09:52 Güncelleme: 28.10.2023 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        2241 metre rakımlı Balık Gölü manzarası eşliğinde dev Türk bayrağı ile uçtu
        ABONE OL
        ABONE OL

        YAMAÇparaşütü sporcusu Mustafa Ulutaş, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Ağrı'da 2241 metre rakımdaki Türkiye´nin en yüksek gölü olan Balık Gölü manzarası eşliğinde paraşütle uçarak 60 metrekarelik Türk bayrağı açtı.

        Taşlıçay ilçesinde 2241 metre rakımdaki Türkiye´nin en yüksek gölü Balık Gölü´ne çıkan yamaç paraşüt sporcusu Mustafa Ulutaş, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında yapacağı uçuş işin önce hazırlık yaptı. Rüzgarın uçuşa uygun hale gelmesiyle birlikte Ulutaş, paraşütüyle havalandı. Balık Gölü´nün manzarası eşliğinde uçan Ulutaş, bu sırada 60 metrekarelik Türk bayrağını açtı. Bir süre gökyüzünde süzülen Ulutaş, herkesin 20 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        Uçuş sonrası konuşan Mustafa Ulutaş, "90´lı yıllarda rahmetli Valimiz Recep Yazıcıoğlu vesilesiyle Erzincan´da bu spora başladım. 2000 yılına kadar Ölüdeniz ve Kaş´ta tandem ticareti yaptım. Bu sporu çok seviyorum. Hava Sporları Federasyonu tepe tescil görevlisi olarak Ağrı´ya geldim. Başkanımız Ahmet Saim Yılmaz, Ağrı´ya tepe tescili için gidilecek deyince çok heyecanlandım. Türkiye´nin en büyük ve en yüksek dağından uçabilme fırsatı yakaladım. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün talebi üzerine Ağrı´ya geldiğimizde beni çevredeki dağlar çok etkiledi ve daha Ağrı Dağı´nı bile görmemiştim. 4 büyük dinde geçen bu kadim şehirde olmak beni çok etkiledi ve tepeleri gezmeye başladık. Ayrıca burada, Türkiye´nin çatısında bu yıl, Atamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını büyük bir onur ve gururla tüm Türkiye tek yürek bir şekilde coşku ile kutluyoruz. Kutlamalar çerçevesinde düzenlediğimiz etkinlikler kapsamında bizler de Türkiye´nin gerçekten saklı cennetlerinden biri diyebileceğimiz Balık Gölü´ne geldik. Burada gölün manzarası eşliğinde uçuşlar gerçekleştirdik. Uçuş sırasında Şanlı bayrağımızı dalgalandırmak istedik. Çok keyifli ve güzel bir uçuş oldu. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında gururlu ve mutluyuz. Bu vatan uğruna canlarını veren şehitlerimize Allah´tan rahmet, gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyoruz" diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "5 yılda sınırları zorlayıp bir Migros daha doğuracağız"
        "5 yılda sınırları zorlayıp bir Migros daha doğuracağız"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Meteoroloji'den önemli uyarı! 1 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den önemli uyarı! 1 bölgede sağanak!
        Askerlik borçlanması aylığı artırır mı?
        Askerlik borçlanması aylığı artırır mı?
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Kasımpaşa uçuşa geçti!

        Benzer Haberler

        Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla mevlit okun...
        Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla mevlit okun...
        Ağrı'da 2023 fidan toprakla buluşturuldu
        Ağrı'da 2023 fidan toprakla buluşturuldu
        Ağrı'da öğrencilere polis araçları tanıtıldı
        Ağrı'da öğrencilere polis araçları tanıtıldı
        Ağrı'da 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Ağrı'da 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Ağrı'da jandarma ekipleri köy çocuklarını yaş pasta ve hediyelerle sevindir...
        Ağrı'da jandarma ekipleri köy çocuklarını yaş pasta ve hediyelerle sevindir...
        Nuh'un Gemisi'ne ait olduğuna inanılan kalıntılar 5500- 3000 yıl öncesinden
        Nuh'un Gemisi'ne ait olduğuna inanılan kalıntılar 5500- 3000 yıl öncesinden