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        Kız kardeşlerine boşanma davası açan eniştelerini öldürüp, babasını ağır yaraladılar

        AĞRI'da Ö.K.ve B.K., kız kardeşlerine boşanma davası açan enişteleri Osman Beyazıt'ı tabancayla öldürüp, babası Ahmet Beyazıt'ı da ağır yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 17:48 Güncelleme: 13.11.2023 - 17:50
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        Kız kardeşlerine boşanma davası açan eniştelerini öldürüp, babasını ağır yaraladılar
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        AĞRI'da Ö.K.ve B.K., kız kardeşlerine boşanma davası açan enişteleri Osman Beyazıt'ı tabancayla öldürüp, babası Ahmet Beyazıt'ı da ağır yaraladı.

        Olay, saat 13.30 sıralarında Murat Mahallesi 29 Ekim Caddesi´nde meydana geldi. Ö.K. ve B.K., kız kardeşlerine boşanma davası açan enişteleri Osman Beyazıt ve babası Ahmet Beyazıt'ın içerisinde bulunduğu 04 DD 735 plakalı hafif ticari araca önce traktörle çarptı. Ö.K. ve B.K., daha sonra tabancayla araca rastgele ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Ahmet Beyazıt ile oğlu Osman Beyazıt ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralılardan Osman Beyazıt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, babası Ahmet Beyazıt'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Olayın ardından kaçan Ö.K. ve B.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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