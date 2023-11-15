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        Eski eniştelerini öldüren kardeşler tutuklandı

        AĞRI'da,eski enişteleri Osman Beyazıt'ı tabancayla öldürüp, babası Ahmet Beyazıt'ı da ağır yaralayan Ö.K. ve B.K. tutuklandı, kız kardeşleri B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 17:28 Güncelleme: 15.11.2023 - 17:30
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        Eski eniştelerini öldüren kardeşler tutuklandı
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        AĞRI'da,eski enişteleri Osman Beyazıt'ı tabancayla öldürüp, babası Ahmet Beyazıt'ı da ağır yaralayan Ö.K. ve B.K. tutuklandı, kız kardeşleri B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olay, 13 Kasım günü saat 13.30 sıralarında Murat Mahallesi 29 Ekim Caddesi'nde meydana geldi. Ö.K. ve B.K., bir süre önce kardeşlerinden boşanan Osman Beyazıt ile babası Ahmet Beyazıt'ın içerisinde bulunduğu 04 DD 735 plakalı hafif ticari araca traktörle çarptı. Ö.K. ve B.K., daha sonra tabancayla araca rastgele ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Ahmet Beyazıt ile oğlu Osman Beyazıt ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Osman Beyazıt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba Ahmet Beyazıt ise hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. 

        Olayın ardından kaçan Ö.K. ve B.K. kardeşler, Asayiş Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonla suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Beyazıt ile bir süre önce boşanan kız kardeşleri B.K. de gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.K. ve B.K. tutuklanırken, kız kardeşleri B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Osman Beyazıt'ın cenazesi, dün yakınlarının gözyaşları arasında merkeze bağlı Eliaçık köyünde toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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