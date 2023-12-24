Doğu Anadolu kara teslim; yollar kapandı, çok sayıda kaza meydana geldi (2)

AĞRI'DAOKULLAR TATİL

Olumsuz hava koşullarının hakim olduğu Ağrı'da eğitime bir gün ara verildi. Ağrı Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde 25 Aralık Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu. İl genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken, hamile, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de 1 gün süre ile idari izinli sayılacak.