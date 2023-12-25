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        AĞRI'DA İŞ MAKİNESİ UÇURUMA YUVARLANDI: 2 ÖLÜ, 2 KAYIP

        AĞRI'nınTaşlıçay ilçesine bağlı Yukarı Düzmeydan Köyü Sivrice Mezrasının kar nedeniyle kapanan yolunu açmaya çalışan iş makinesi uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, Kaybolan 2 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 07:44 Güncelleme: 25.12.2023 - 07:44
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        AĞRI'DA İŞ MAKİNESİ UÇURUMA YUVARLANDI: 2 ÖLÜ, 2 KAYIP
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        AĞRI'nınTaşlıçay ilçesine bağlı Yukarı Düzmeydan Köyü Sivrice Mezrasının kar nedeniyle kapanan yolunu açmaya çalışan iş makinesi uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, Kaybolan 2 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

        Akşam saatlerinde Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarı Düzmeydan köyü Sivrice mezrasındaki köylülerin, sulamaya çıkardıkları koyunları etkili olan fırtına ve tipide kayboldu. Koyunlarının kaybolması üzerine yardım talebinde bulunan köylülerin yardımına İl Özel İdaresi'ne ait iş makinesi yönlendirildi. Operatör Necati Şen idaresindeki iş makinesi, yoğun kar ve tipinin olduğu köy yolunda içindeki 3 kişi ile birlikte uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kaza sonrası vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. 

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda UMKE, jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile güçlükle başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu iş makinesine ulaşan ekipler, ağır yaralanan iş makinesi operatörü Necati Şen'i uçurumdan sedye ile yaklaşık 500 metre taşıyarak yolda bekleyen paletli ambulansa taşıdı. İş makinesinde bulunan vatandaşlardan Mustafa Taşdemir'in ise cansız bedenine ulaşıldı.

        Ağır yaralı olarak kurtarılan Necati Şen, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

        Öte yandan ekipler, kayıp diğer vatandaşlar Yasin Taşdemir ve Raif Aydın'ı arama ve kurtarma çalışmalarını gece geç saatlere kadar zor şartlarda sürdürürken, yoğun tipi ve fırtına nedeni ile çalışmalara ara verildiği öğrenildi. 

        Görüntü Dökümü:

        -Ambulansa taşınan iş makinesi operatörü

        -Ambulanstan görüntü

        -Olay yerindeki ekipler

        DHA-Gündem - Türkiye-Ağrı -

        2023-12-25 07:43:40

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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