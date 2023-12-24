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        Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili, 'çocuk sporculara istismar' suçlamasıyla tutuklandı

        AĞRI İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili ve Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erkan K., 'çocuk sporculara istismar' suçlamasıyla tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 21:18 Güncelleme: 24.12.2023 - 21:20
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        Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili, 'çocuk sporculara istismar' suçlamasıyla tutuklandı
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        AĞRI İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili ve Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erkan K., 'çocuk sporculara istismar' suçlamasıyla tutuklandı.

        İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili ve Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erkan K.'nın, sosyal medyada yapılan paylaşımlarda; çocuk sporcuları götürdüğü kamplarda, etkinliklerde ya da otele çağırarak istismarda bulunduğu iddia edildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Erkan K.'nın cep telefonu ile çocuk sporculara yazdığı müstehcen yazışmalar da yine sosyal medyada paylaşıldı. Bu paylaşımlar üzerine Erkan K., hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün Yozgat'ta gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alındıktan sonra nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Erkan K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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