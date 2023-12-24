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        Ağrı Kültür ve Turizm Müdür Vekili cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

        Ağrı'da, sosyal medyadaki cinsel istismar iddiaları üzerine gözaltına alınan İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili E.K. tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 22:02 Güncelleme: 24.12.2023 - 22:02
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        Ağrı Kültür ve Turizm Müdür Vekili cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
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        Ağrı'da, sosyal medyadaki cinsel istismar iddiaları üzerine gözaltına alınan İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili E.K. tutuklandı.

        Cinsel istismar iddiasıyla dün gözaltına alınan İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Sosyal medyadaki cinsel istismar iddiaları üzerine E.K, Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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