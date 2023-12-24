Ağrı'da kuvvetli fırtına bir binanın çatısında hasara yol açtı

Ağrı'da etkili olan kuvvetli fırtına inşaat halindeki bir binanın çatısına zarar verdi.

Kentte 2 gündür etkili olan kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.

Fırtına nedeniyle, Abide Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki 6 katlı bir binanın çatısı yerinden söküldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.