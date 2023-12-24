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        Türk Kızılay gönüllüleri, Tendürek Geçidi'nde mahsur kalan sürücülere ikramda bulundu

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapanan Tendürek Geçidi'nde yolda kalan ağır tonajlı araç sürücülerine Türk Kızılay gönüllülerince kumanya dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 00:52 Güncelleme: 24.12.2023 - 00:52
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        Türk Kızılay gönüllüleri, Tendürek Geçidi'nde mahsur kalan sürücülere ikramda bulundu
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapanan Tendürek Geçidi'nde yolda kalan ağır tonajlı araç sürücülerine Türk Kızılay gönüllülerince kumanya dağıtıldı.

        Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçesini birbirine bağlayan Türkiye'nin en önemli transit geçiş güzergahlarından Tendürek Geçidi, kar ve tipi sebebiyle ulaşıma kapandı.

        Yaklaşık 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nin en zorlu noktalarından Somkaya ile Gülizar köyleri mevkisinde tipiye yakalanan ağır tonajlı araç sürücüleri, rampayı çıkamayınca yolda kaldı.

        Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi gönüllülerince trafiğe kapatılan kara yolundaki tır sürücülerine kumanya verildi.

        Bölgede kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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